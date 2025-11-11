В Египте гражданка России погибла и еще 27 россиян пострадали при столкновении экскурсионного автобуса с большегрузной фурой в 5 км от города Рас-Гариб, сообщают портал Egypt Telegraph и газета Al-Masry Al-Youm. Еще один погибший — египтянин, водитель автобуса. Общее число пострадавших составляет 39 человек, среди них туристы разных национальностей.

Гибель россиянки подтвердили RT в генконсульстве России в Хургаде. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) телеканалу сообщили, что имеют данные о 25 пострадавших россиянах, и уточнили, что число раненых может быть больше.

Авария случилась рано утром 11 ноября на трассе Хургада — Рас-Гариб, которая идет вдоль побережья Красного моря. На снимках местных СМИ видно разбитую переднюю часть автобуса.

По сведениям изданий, в автобусе, помимо россиян, были двое граждан Литвы и двое граждан Финляндии, а также трое египтян — два водителя и экскурсовод.

На место происшествия было направлено несколько машин скорой помощи, пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу Рас-Гариба. Ее посетили губернатор провинции Красное море Камаль Сулейман и другие местные чиновники, чтобы лично убедиться в том, что всем пострадавшим оказывают помощь на должном уровне.

Прокуратура Рас-Гариба назначила экспертную группу для осмотра места аварии и расследования ее обстоятельств. Также ведомство запросило технический отчет о произошедшем.

Известно, что пострадавшие туристы направлялись из Хургады в Каир для осмотра достопримечательностей. Автобус, на котором их везли, принадлежит туристической компании.