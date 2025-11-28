Фельдшер Центральной городской больницы №2 им. Миславского в Екатеринбурге ошибочно признала мертвой 83-летнюю женщину, пишет «Коммерсантъ». Внучка пенсионерки обратилась в суд.

То, что пенсионерка жива, стало известно во время подготовки к похоронам, но позднее женщина скончалась в больнице.

Как выяснил суд, умершая жила одна, два раза в месяц ее посещала внучка. Когда родственница в очередной раз приехала к бабушке, дверь та не открыла, и внучка вызвала слесаря. После вскрытия замка в квартире она увидела, что бабушка без сознания лежит на полу в ванной. По данным издания, в квартире не было света из-за большой задолженности.

Приехавшая на вызов фельдшер констатировала смерть пенсионерки, а разрешение на вывоз тела было оформлено ближе к ночи. Ночью в квартиру прибыли сотрудники ритуальной службы и в ходе подготовки тела к транспортировке обнаружили у пенсионерки признаки жизни. Женщину доставили в «Новую больницу», где она умерла спустя несколько дней.

После инцидент внучка обратилась в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с иском к больнице. Она потребовала с лечебного заведения 900 тыс. рублей за моральный вред и затраты на похороны. В больнице сообщили, что внучка отчасти сама виновата, так как редко посещала бабушку, помощь ей могли бы оказать вовремя.

Пенсионерка перенесла инсульт и долго не двигалась, у нее также появились пролежни. Экспертиза установила, что прямой связи между действиями фельдшера и смертью женщины нет — ошибка повлекла за собой только отсроченную с начала заболевания госпитализацию.

Суд при этом признал, что больница не выполнила все необходимые меры, в том числе по стандартам оказания помощи. Кроме того, учтен довод, что внучка надолго оставляла бабушку без внимания, в том числе не помогала оплатить долги за ЖКХ. Иск к больнице был удовлетворен частично, решение не вступило в силу.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, с больницы взыскали 70 тыс. рублей за моральный вред и более 24 тыс. рублей за погребение.