В Хорватии задержали еще одного гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Как сообщила Генпрокуратура Германии, мужчину по имени Владимир арестовали 19 августа в Пуле по европейскому ордеру, выданному следственным судьей Федерального суда 3 июня 2024 года.

Он проходит подозреваемым по трем уголовным статьям — осуществлении взрывов, антиконституционным саботаже и разрушении зданий. ZDF Heute утверждает, что фигуранта дела зовут Владимир Журавлев.

В прокуратуре утверждают, что задержанный — обученный дайвер и входил в группу вокруг Сергея К., которая, как считают в ФРГ, установила взрывные устройства на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» у датского острова Борнхольм.

Немецкие суды относят дело к своей юрисдикции, поскольку поврежденные трубопроводы заканчиваются в Лубмине (земля Мекленбург—Передняя Померания), а их вывод из строя затрагивает энергетическую и внутреннюю безопасность страны.

«Подозреваемый участвовал в необходимых погружениях. Для этого он и его сообщники отплыли из Ростока на парусной яхте. Посредники заранее арендовали судно у немецкой компании, используя поддельные удостоверения личности», — говорится в сообщении.

Из Хорватии украинца экстрадируют в Германию, где в его отношении продолжится судебное следствие.

В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков» был задержан гражданин Украины Сергей К. В конце июня нынешнего года Генпрокуратура ФРГ предъявила ему обвинение.

В обвинительном заключении говорилось, что в 2022 году Сергей К., служивший офицером в украинской армии, вместе с другими военными по приказу украинских государственных органов разработал план по уничтожению газопроводов «Северный поток».

«Целью операции было навсегда перекрыть поставки газа по трубопроводам и помешать России использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий», — сообщало германское ведомство.

По данным следствия, осуществить план поручили группе, состоявшей из нескольких профессиональных водолазов, капитана и специалиста по взрывчатке. Сергея К. считают руководителем группы. Сам он свою причастность отрицал.

По версии прокуратуры, 4 сентября 2022 года Сергей К. въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту, после чего вместе с сообщниками поднялся на заранее зафрахтованную в Ростоке парусную яхту.

На ней группа перевезла крупную партию взрывчатки через международные воды к району у острова Борнхольм. До 22 сентября участники операции, как считает следствие, установили на трубопроводах устройства с таймерами, которые сработали 26 сентября и нанесли обоим газопроводам серьезный ущерб.

До подрыва Германия получала из России по «Северному потоку—1» примерно половину того количества природного газа, которое ей требовалось на год. Полностью готовый к эксплуатации «Северный поток—2» так и не был запущен из-за начала российской военной операции на Украине.