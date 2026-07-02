Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины по делу о взрывах газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на берлинскую юридическую фирму Menaker, представляющую интересы обвиняемого.

Обвинительное заключение против мужчины, которого в документах в соответствии с немецкими правилами защиты частной жизни именуют Сергей К., было вручено в среду. Подробности обвинений фирма не раскрыла.

По данным СМИ, прокуратура обвиняет его в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, включая организацию взрыва и разрушение сооружений. Федеральная прокуратура отказалась от комментариев.

По данным следствия, Сергей К. подозревается в том, что он координировал группу, которая использовала парусную яхту «Андромеда» для установки взрывных устройств на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» у датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Согласно документам об ордере на арест и решению Федерального суда от декабря 2025 года, экипаж яхты состоял из координатора, капитана, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам. Сергей К., как полагает прокуратура, выполнял функции координатора и руководителя группы на борту. Обвиняемый отрицает свою причастность.

Взрывы, которые Россия и западные страны назвали саботажем, перекрыли ключевые маршруты поставок российского газа в Европу спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Это усугубило энергетический кризис, особенно сильно ударивший по Германии.

Немецкие суды отнесли дело к своей юрисдикции, поскольку поврежденные трубопроводы заканчиваются в Любмине (Мекленбург-Передняя Померания), а их утрата затрагивает энергетическую и внутреннюю безопасность страны.

В судебных документах подозреваемый описывается как украинский гражданин, который на тот момент являлся офицером подразделения спецназа Украины. Он был арестован в Италии в августе прошлого года и экстрадирован в Германию в ноябре, где судья привел в действие немецкий ордер на арест. Адвокат Сергея К. обвинил Киев в предательстве за отсутствие активной поддержки на дипломатическом уровне.