Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал попытки председателя Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией, назвав их ошибочными. Как сообщает Politico, он предупредил, что такие шаги могут подорвать поддержку Украины со стороны Евросоюза.

По словам Михала, дипломатические усилия должны исходить от Киева. Он подчеркнул, что ЕС не должен выступать посредником, поскольку это ограничивает возможности блока усиливать давление на Москву и поддерживать Украину. Поводом для спора стали контакты главы администрации Кошты Педро Луртье с российским чиновником, о которых, как утверждают некоторые страны ЕС, их не уведомили.

«Европейский союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах. В тот момент, когда ЕС — или любая отдельная страна — позиционирует себя как посредник, это неизбежно ограничивает его способность предпринимать необходимые действия для поддержки Украины и усиления давления на Россию», — заявил Михал. Он также назвал ошибочными «альтернативные каналы» дипломатии и отметил, что, по его мнению, Россия должна принять условия Украины.

Реакция Михала стала одной из самых жестких в адрес Кошты и выявила разногласия внутри ЕС. Часть стран, включая Францию и Германию, считает, что сейчас не время для переговоров с Москвой. Момент для переговоров наступит, когда Москва пойдет на условия Киева. Только тогда инициативу в переговорах возьмет на себя Франция, Германия и Британия. Эту позицию Мерца и Макрона поддержали лидеры самых ярых противников России — стран Балтии, а также Дании и Нидерландов.

Тогда как другой лагерь, сформировавшийся в ЕС, поддерживают установление контактов с Россией. Издание отмечает, что их лагерь был более многочисленный. Лидеры этих стран считают, что переговоры с Кремлем — это роль ЕС.

В команде Кошты заявили, что речь шла лишь о кратких и несодержательных контактах для создания канала связи, а не о начале переговоров.