Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе в Москве, сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) и прокуратуре города в понедельник, 6 апреля.

«Четвертого апреля 2026 года около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Ведется поиск предполагаемого преступника для его задержания.