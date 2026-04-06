Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе в Москве, сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) и прокуратуре города в понедельник, 6 апреля.
«Четвертого апреля 2026 года около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Ведется поиск предполагаемого преступника для его задержания.
По данным РЕН ТВ и «112», синий чемодан с трупом обнаружила 4 апреля женщина во время прогулки по Лианозовскому лесопитомнику. Чемодан был обернут пищевой пленкой, пишет «МК». Тело положили внутрь чемодана прямо в одежде.
По информации «МК», погибший — предположительно, выходец из Средней Азии.
«Но вообще пока в этом деле сплошь загадки», — отмечает «МК».
В марте в подмосковном Красногорске рядом с жилым домом нашли расчлененное тело 35-летней женщины. По данным следствия, у нее возник бытовой конфликт с сожителем 1994 года рождения. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, убил женщину и вынес ее тело в двух чемоданах к мусорным бакам, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).