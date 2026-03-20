Нелюбовь к спойлерам у граждан объясняется устройством мозга и социальным страхом уязвимости перед теми, кто нарушает негласный этикет, разрушая ощущение общего опыта у аудитории. Об этом рассказали RTVI психологи Екатерина Кольцова и Радмила Стригунова.

Стригунова считает, что в основе этой неприязни лежит работа дофаминовой системы вознаграждения.

«Я бы сказала, что это сочетание и биологической реакции, и культурного кода. <…> Когда мы погружаемся в хорошую историю, читаем книгу или смотрим сериал, наш мозг находится в состоянии приятного ожидания, любопытства и активно строит прогнозы, вовлекается в этот процесс. И моменты неожиданного поворота сюжета вызывают мощный выброс дофамина», — отметила собеседница RTVI.

Спойлер, по ее словам, лишает мозг этого естественного удовольствия и «как бы крадет у нас возможность самим пройти этот путь, когда мы ожидаем и получаем удовольствие от этого».

«Это похоже на то, как если бы вам рассказали финал анекдота — сам рассказ потерял бы смысл, и удовольствие мы от этого не получаем», — пояснила она.

Психолог отмечает, что в современном обществе, где контент стал предметом социального обмена, спойлер превратился в нарушение негласного этикета.

«Он разрушает общий опыт для обсуждения, и знать финал раньше других стало считаться невежливым. Одного человека это ставит в привилегированное положение, а другому портит впечатление. Это не просто боязнь испортить сюжет — это реакция на лишение одного из удовольствий человечества от рассказанной истории», — добавила Стригунова.

Психолог Екатерина Кольцова смотрит на проблему шире и даже готова поспорить с самой постановкой вопроса. Она отметила, что многие люди сегодня намеренно смотрят концовку фильма заранее — особенно в детективах и криминальных историях.

«Особенно в случае с детективами, криминалом, где есть некая загадка. И потом они хотят смотреть этот фильм с точки зрения: “Я уже знаю, что будет, и буду внимательнее наблюдать”, условно — за убийцей, за маньяком. У меня в практике были такие люди, и это в основном предприниматели. Может быть, им интересно разгадывать загадки какие-то, наблюдательность свою формировать», — предположила она.

Что касается тех, кто спойлеров старается избегать, то в этом вопросе, по мнению Кольцовой, дело не только в интересе к неизвестному.