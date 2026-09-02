Решение Международная федерация конного спорта (FEI) допустить российских всадников до соревнований в нейтральном статусе открывает дорогу к полноценному возвращению сборной РФ на мировую арену. Об этом заявили в Федерации конного спорта России (ФКСР), сообщает KP.RU.

В пресс-службе ФКСР уточнили, что вердикт вступит в силу 5 октября 2026 года. С этой даты российские спортсмены получат право выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном.

Таким образом, санкции снимаются с российских всадников, официальных лиц, владельцев лошадей и обслуживающего персонала. Одновременно с этим будет снят запрет на организацию соревнований под эгидой FEI на территории России.

Снятие санкций стало итогом планомерной работы руководства ФКСР и президента федерации Марины Сечиной, участвовавшей в переговорах на уровне Бюро FEI, указали в федерации. Там также отметили торжество принципа «спорт вне политики».

В то же время по-прежнему сохраняются логистические сложности с перевозкой лошадей и переездами атлетов, признали в ФКСР.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о допуске российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В соответствии с решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) россияне допущены к турнирам по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу, сноуборду и фрирайду.