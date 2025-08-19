В здании парламента Финляндии утром 19 августа один из депутатов совершил самоубийство. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на полицию Хельсинки.

Полиция начала выяснять детали случившегося. По заявлению правоохранителей, свидетельств того, что было совершено преступление, не найдено. На месте работают полицейские и медики. Как уточнили в ситуационном центре, участие спецназа Karhu в операции не потребовалось.

Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен воздержался от каких-либо комментариев для прессы относительно личности погибшего, в частности, не уточнил, являлся ли он депутатом или сотрудником аппарата, пишет Yle. Кроме того, он не стал ничего говорить по поводу обстоятельств и возможной причины его смерти.

Согласно информации, полученной газетой Iltalehti, погибшим является 30-летний депутат от Социал-демократической партии Ээмели Пелтонен. Избравшись в парламент по итогам выборов 2023 года, он вошел в состав административного и юридического комитетов. Также занимал пост председателя городского совета Ярвенпяа.

По данным издания, в июне Пелтонен ушел на больничный, а на прошлой неделе сообщил, что продлит его по меньшей мере до предстоящих выходных.

Председатель парламентской фракции Коалиционной партии Юкка Копра узнал об инциденте от представителей прессы, находясь на летнем совещании министров. Политик отметил, что не располагает информацией о партийной принадлежности погибшего парламентария. Копра охарактеризовал случившееся как печальное и серьезное событие.

Финский парламент сейчас находится на летних каникулах. Первое заседание состоится 2 сентября.