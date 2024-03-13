Депутат Госдумы Нина Останина обратила внимание на отсутствие механизмов контроля за заключенными, освобожденными после участия в специальной военной операции на Украине. Она заявила, что намерена вынести на рассмотрение предложения по изменению сложившейся системы.

По словам Останиной, введение механизма контроля не предусмотрено и внесенным в Госдуму законопроектом о схеме освобождения от уголовного наказания для людей, заключивших контракт о военной службе.

«Мы намереваемся внести такое предложение. В полной мере обеспечить контроль за такими людьми нельзя. Даже то, что мы имеем сейчас в отношении людей, отбывших заключение, — это просто отметки у участкового. Даже электронных браслетов нет. Необходимо разработать специальные новые механизмы», — заявила Останина в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметила, что выступает за то, чтобы «давать право на освобождение», однако понимает, что необходима «социализация таких людей», «нужны усиленные инструменты».

«И с точки зрения того, чтобы оградить жертв бывших преступников, и с тем, чтобы помочь им вернуться в общество, поскольку сами они этого сделать не смогут. Участие в СВО — это ведь не прогулка по проспекту, оно сопряжено с проявлением жестокости, от этого не уйти. Этот вопрос должен быть на повышенном контроле со стороны правоохранителей», — считает Останина.

6 марта в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве механизм освобождения от уголовного наказания для тех, кто заключил контракт о военной службе в период военной операции на Украине. Документ предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас, в числе оснований для условного освобождения или погашения судимости перечислил награждение лица госнаградой в период прохождения военной службы, а также увольнение лица с военной службы по состоянию здоровья либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Из зоны боевых действий возвращаются «другими»

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов 12 марта заявил, что процент бывших заключенных, возвращающихся из зоны боевых действий, «весьма небольшой». Картаполов призвал не бояться повторного совершения преступлений ранее осужденными россиянами, вернувшимися из зоны вооруженного конфликта, поскольку, выполнив задачу в рядах ВС, преступник вернется «уже другим человеком».

В июне 2023 года президент Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами заявил, что после участия в военной операции на Украине бывшие заключенные реже возвращаются к преступлениям. Количество рецидивов, по словам главы государства, снижается в десять раз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре 2023 года объяснял, что участвующие в боях на Украине осужденные «искупают кровью» свою вину. Так Песков ответил на вопрос о помиловании Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой.

Правозащитница Алена Попова* в августе 2023 года писала в своем телеграм-канале, что убийце Пехтелевой списали долги по кредиту. Она утверждала, что так же происходит со всеми бывшими заключенными из штурмового отряда «Шторм-Z». В сентябре Попова* рассказывала, что Канюс находится «именно на свободе», «постит фотографии с похода на шашлыки, радуется жизни».

Декабрьский опрос исследовательской группы Russian Field, проведенный совместно с журналисткой Екатериной Винокуровой и политологом Ильей Гращенковым, показал, что большинство россиян — 55% — не поддерживают помилование участников боевых действий на Украине, ранее осужденных за тяжкие преступления.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов