Все вопросы, касающиеся Покровска (Красноармейска), находятся в компетенции военного командования, которое проинформирует общественность о принятых решениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, пишет «Страна.ua».

«Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — сказал он на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Командующий подтвердил ведение боев в городской застройке Красноармейска, выделив южное направление как наиболее проблемное. При этом он категорически отказался комментировать военные планы, сославшись на их секретность.

В конце октября начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину сообщил о завершении операции по окружению группировки ВСУ в районе Покровска и Мирнограда (Димитрова). По его данным, в окружении находятся формирования, эквивалентные 31 батальону.

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега на своей странице в Facebook* высказался за отвод воинских подразделений из районов Покровска и Мирнограда. В своем заявлении он пояснил, что, по его оценке, украинские силы де-факто уже утратили контроль над Покровском, а дальнейшая оборона Мирнограда не имеет стратегического смысла.

После заявления российского Генштаба главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил возросшую активность действий сил армии России в районе Покровска и Мирнограда. Он охарактеризовал оперативную обстановку как сложную, но опроверг информацию о блокировании украинских подразделений.

Во время визита на покровское направление 4 ноября Зеленский заявил о необходимости решения некоторых проблем на фронте. В то же время, российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках ВСУ выйти из окружения в этом районе.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена