В ФРГ надеются, что двустороннее Соглашение об уходе за военными могилами, заключенное с Россией в 1992 году, не будет ни разорвано, ни пересмотрено. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«Мы надеемся, что этого не случится, поскольку соглашение об уходе за военными могилами <…> является взаимным. Это значит, что если одна сторона не выполняет свои обязательства, то это наносит ущерб и другой стороне. <…> Обе стороны заинтересованы в том, чтобы это соглашение сохранялось, поскольку оно гарантирует, что как в Германии будут ухаживать за советскими военными могилами, так и наоборот — на российской стороне будет осуществляться уход», — пояснил Герман Краузе.

По его словам, Народный союз создал на территории России создал 22 крупных «сборных» немецких кладбища, где захоронены останки солдат, которые мы до сих пор продолжаем находить. В Германии есть около 4 тысяч советских воинских захоронений — там покоятся в общей сложности 660 тысяч советских солдат.

«Сейчас, 33 года спустя, мы должны признать: это единственное соглашение, помимо Соглашения о культуре, которое все еще действует и фактически выполняется. Поэтому можно сказать, что, несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в настоящее время, соглашение о военных захоронениях остается чем-то вроде моста между Россией и Германией», — рассказал Герман Краузе.

Согласно документу, Германия обязалась за свой счет обеспечивать сохранение российских военных могил на своей территории. В свою очередь, Москва разрешила Германии свой счет осуществлять обустройство и уход за немецкими военными могилами и захоронениями на российской территории. По словам Краузе, так было не всегда, поскольку в «послевоенное время в Советском Союзе не хотели знать, что есть немецкие кладбища».

Краузе пояснил, как они появились: «Вермахт создавал кладбища за линией фронта. Был специальный похоронный офицер, который отвечал за надлежащее захоронение погибших солдат. Затем данные передавались в Берлин, в соответствующее министерство».

По словам Германа Краузе, «советская сторона отрицала, что эти кладбища существуют».

«Говорили, что нет никаких кладбищ, хотя все знали: они там есть. Затем в рамках политики разрядки Вилли Брандта, который часто встречался с Брежневым, и при Гельмуте Шмидте, который также пытался наладить хорошие отношения с CCCР, постепенно удалось донести до советских властей, что мы все же хотим, чтобы об этих кладбищах тоже заботились. Что туда хотят приехать наши люди, родственники погибших. Понадобилось время, чтобы это стало возможным», — признал собеседник RTVI.

Процедура упростилась при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине — «тогда первые родственники из Германии смогли приехать в Россию и увидеть эти кладбища».

Как сказал Герман Краузе, немцы благодарны россиянам за то, что спустя десятилетия после войны протянули им «руку примирения». Сам он наблюдал за таким «примирением над могилами».

«Я был свидетелем этих моментов, невероятно трогательных. Там были и русские ветераны, и немецкие ветераны, и они заключали друг другу в объятия, со слезами на глазах, и немцы просили прощения, извинялись за то ужасное, что произошло», — заключил собеседник RTVI.

Россия и Германия заключили Соглашение об уходе за военными могилами, «руководствуясь обоюдным желанием предоставить погибшим в войнах с обеих сторон достойное последнее пристанище» и «сознавая, что уход за могилами погибших в войнах на российской и германской земле является конкретным выражением взаимопонимания и примирения между народами Российской Федерации и немецким народом».