Правительство Германии выделяет €25 млн в год на уход за советскими военными мемориалами и не собирается урезать эту сумму. Это в специальном интервью RTVI подтвердил глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«Федеральное правительство каждый год тратит 25 миллионов евро, из них миллион идет на крупнейшие мемориалы — Трептов-парк, Панков и Тиргартен в Берлине», — рассказал Герман Краузе RTVI.

По его словам, также по всей стране находится более 4 тысяч небольших мемориалов, расположенных на кладбищах.

«И когда вы путешествуете по Германии, то можете видеть указатели с надписью «военные захоронения». Причем часто немецкие и советские захоронения находятся рядом. Кто за ними ухаживает? Это могут быть родственники, которые живут в России, или россияне, живущие в Германии, или немцы, которые еще помнили ту войну. Но то поколение ушло, и теперь это огромная проблема. Тем не менее, за этими советскими памятниками по-прежнему ухаживают, их чтят местные жители», — признал Краузе.

В основном в этих военных захоронениях покоятся советские военнопленные.

«Примерно 660 тысяч военнопленных, погибших в Германии, — это невероятное число. И позор, что в течение многих лет за ними не ухаживали должным образом», — отметил собеседник RTVI.

Глава московского бюро Народного союза Германии отметил, что немецкий власти «инансирование сокращать не будут, потому что федеральное правительство также очень заинтересовано в том, чтобы это соглашение выполнялось.»

«Ведь если в Германии возникнут трудности, то зеркально внезапные трудности возникнут и здесь, в России. <…> На самом деле в Германии пытаются сказать, что — независимо от политической ситуации — мы должны чтить память павших во Второй мировой войне», — заключил Герман Краузе.