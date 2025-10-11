Власти федеральных земель Германии требуют ввести «тормоз роста цен» на заправках — разрешить повышать стоимость топлива только один раз в день, как это разрешено в соседней Австрии. Сейчас, по данным антикартельного ведомства ФРГ, ценники на АЗС меняют по 18 раз на дню, пишет Rheinische Post.

Предложение будет передано на рассмотрение комитетов 17 октября на заседании Палаты федеральных земель. В 2012 году она уже принимала такое постановление, призванное обеспечить справедливые и прозрачные цены на топливо, но тогдашнее федеральное правительство отказалось его утвердить. В то время цены на топливо колебались четыре-пять раз в день.

«В связи с резким ростом ежедневных колебаний цен в последние годы необходимость принятия мер ещё больше возросла», — говорится в заявлении властей федеральной земли Баден-Вюртемберг.

За основу они предлагают взять австрийскую модель: в соседней с Германией стране операторам АЗС разрешается поднимать цены на топливо только один раз в день — ровно в 12:00. Снижать цены им при этом можно в любое время и неограниченное число раз.

«Ограничение количества разрешенных повышений цен в день само по себе приведет к значительному сокращению объема передаваемых, пересылаемых и публикуемых данных о ценах», — считают авторы инициативы.

Сейчас немецкие АЗС должны информировать об изменении цен Отдел прозрачности рынка топлива, который, в свою очередь, передает данные другим ведомствам. Эти сведения попадают в том числе в онлайн-приложения для отслеживания ценовой динамики, которыми пользуются автомобилисты при выборе времени и места для заправки своих машин.

Ассоциация автозаправочных станций высоко оценила ограничительную инициативу федеральных земель. Представитель организации Герберт Рабль заявил, что эта идея «правильна и полезна». По его словам, операторы АЗС не станут возражать, поскольку у них станет меньше забот. Эксперт пояснил, что цены меняются из-за политики нефтяных компаний, а не по вине автозаправщиков. «Поэтому мы приветствуем это как гарантию стабильности для потребителей», — сказал он.