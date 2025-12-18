В России могут запретить размещение рекламы на желтых табличках под знаками дорожного движения. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин «Коммерсанту».

Госдума планирует обсудить изменения в закон «О рекламе» в рамках весенней сессии. В частности, предлагается ужесточить правила и полностью запретить размещение рекламы на дорожных знаках и их конструкциях, исключив использование логотипов торговых точек и компаний, пояснил депутат.

Топилин отметил, что принятие инициативы может повлиять на перераспределение рекламных средств и привести к росту поступлений в региональные бюджеты благодаря легализации рекламного рынка.

В настоящее время закон «О рекламе» уже запрещает размещение коммерческого контента на дорожных знаках. Однако ГОСТ 2019 года допускает установку под ними информационных щитов на желтом фоне, содержащих сведения об объектах, представляющих интерес для водителей и не относящихся к рекламе.

В августе 2024 года был внесен законопроект, направленный на усиление контроля за таким форматом размещения. В пояснительных материалах указывалось, что бизнес использует данную возможность не по назначению. Инициатива предполагает четкое разграничение допустимой информации. Топилин уточнил, что ограничения не затронут указатели на социально значимые объекты, включая аэропорты и железнодорожные вокзалы.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили изданию, что контролируют соблюдение действующих норм и при выявлении нарушений применяют административные меры.

Чем обусловлен спрос на такую рекламу?

Генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов считает, что интерес к рекламе под видом информационных указателей связан с ее более низкой ценой по сравнению с официальной наружной рекламой. Разница составляет от 40 до 80%, уточнил он. При этом, по его словам, в 2025 году расценки на наружные форматы вырастут на 18—20%.

Управляющий директор Hybrid Россия Дмитрий Федосеев в разговоре с «Коммерсантом» пояснил, что реклама на дорожных знаках чаще привлекает внимание водителей, поскольку стандартные щиты не всегда размещаются в навигационно важных точках. Операционный директор «Рейтинга рунета» Анатолий Денисов добавил, что эффективность такого формата растет за счет его нативности и общего перехода традиционной наружной рекламы в цифровую среду.

По мнению Демидова, при ужесточении требований около 50—70% рекламных бюджетов может перейти в легальные наружные форматы, тогда как 30—50% распределятся между геосервисами и перформанс-инструментами.