Предложение ввести для всех выпускников медицинских вузов, учившихся на бюджетных местах, обязательную отработку в государственной системе здравоохранения не является эффективной мерой. Такое мнение зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказал в программе «Что это было» на RTVI.

По его словам, уже сегодня в среднем 80% бюджетных мест в институтах «по разным медицинским специальностям» — это целевой набор.

«Студент, поступая в соответствующий медицинский вуз, берет на себя обязательство отработать три года. Но, к сожалению, порядка 25% по разным причинам избегают этой обязанности. Ну, и собственно для того, чтобы как-то дополнительно увеличить приток молодых специалистов в систему, вот эти меры предпринимаются. Конечно, не от хорошей жизни», — отметил Куринный.

Как рассказал депутат, ситуация с кадрами в медицине ухудшается, особенно «в дальних регионах и в отдаленной местности», а «за внешними красивыми отчетами лежит совсем другая картина». Происходит отток специалистов из государственной медицинской системы в частную, где лучше условия по зарплате и нагрузке.

«Половина среднего персонала у нас уходит либо из профессии, либо в частную систему, в причем довольно короткие сроки. По врачам этот процент ниже, но между тем эта тенденция, к сожалению, прослеживается в большинстве регионов. Я богатые [регионы] опускаю, там немножко другая система», — рассказал Куринный.

Нужно реальное повышение заработной платы и снижение нагрузки у медиков, подчеркнул собеседник RTVI. «Но пока денег необходимых для этого нет, поэтому применяются забытые, старые, но в новых условиях, на мой взгляд, не очень эффективные методы», — продолжил он.

Куринный напомнил, что в советское время специалист после окончания института получал направление в конкретное место и ехал туда отрабатывать. Теперь же предлагается, что выпускник сам должен в течение года найти работу в государственной клинике. Это совершенно другая модель распределения и она будет неэффективна, считает депутат.

«Куда поедет выпускник? Поедет туда, где зарплаты повыше. Мы опять наполним кадрами «хорошие» регионы: Москву, Московскую область, может быть, Санкт-Петербург, некоторые наши нефтяные, северные территории. А там, где зарплаты низкие, где условий нет никаких, нет возможности у регионов стимулировать — мы сильного изменения картины не увидим, к большому сожалению», — пояснил Куринный.