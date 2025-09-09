Россия рассматривает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине в качестве приоритета. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, именно переговоры являются наиболее эффективным и быстрым способом завершения противостояния, которое, в конечном счете, все равно придется решать за столом переговоров. При этом политик подчеркнул, что для ускорения этого процесса необходимо достижение определенных успехов на фронте.

По словам парламентария, переговоры ведутся постоянно, и Россия взаимодействует по этому вопросу не только с США, но и с другими странами. При этом он прямо связал их результативность с ситуацией на фронте: дальнейшие успехи российской армии, по его словам, станут главным катализатором для активизации мирного диалога.

«Переговорный процесс несколько затих, потому что, с одной стороны, есть предложения и договоренности, достигнутые в Анкоридже. А с другой стороны — торможение этих договоренностей третьими сторонами, которые пытаются затянуть урегулирование», — считает Чепа.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили изданию Politico, что Евросоюз рискует оказаться в вассальной зависимости от США и уже де-факто принял подчиненную позицию в вопросах урегулирования украинского кризиса.

По мнению политиков, утрата ЕС международного авторитета и внутренняя разобщенность привели к маргинализации его роли не только на украинском направлении, но и в разрешении других международных конфликтов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих визитах в Вашингтон нескольких европейских лидеров. Их цель — обсуждение путей мирного урегулирования на Украине.

Американский лидер охарактеризовал текущие дискуссии как «крайне интересные», отметив, что иностранные представители посетят США «по отдельности». Политик также выразил оптимизм относительно возможности достижения окончательного разрешения украинского кризиса.