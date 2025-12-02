Ратифицированное Госдумой 2 декабря соглашение России и Индии о взаимной отправке военных, кораблей и самолетов показывает всему миру, что страны будут готовы реагировать на угрозы сообща. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, решение демонстрирует, что Россия и Индия, будучи партнерами, одинаково относятся к потенциальным угрозам. Страны таким образом показывают, что будут действовать сообща в случае разных «придумок и авантюр».

Карасин подчеркнул, что Россия и Индия никогда не договариваются, если на то нет реальных причин. Все совместные решения стран исходят из реального положения дел в политике, считает сенатор.

«Это хороший сигнал тем людям, которые хотят обострить ситуацию еще больше, поджечь ее. Это отрезвляющее намерение двух крупных держав», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Накануне Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Индии об отправке военнослужащих, а также военных судов и самолетов на территории друг друга. Помимо прочего соглашение, которое стороны подписали в феврале 2025 года, должно упростить заход военных кораблей в порты России и Индии, а также использование странами воздушного пространства.

Утвержденные правила будут применять в следующих случаях: во время совместных учений и тренировок армий стран, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ратификация соглашения стала шагом «по пути взаимности» для стран. Отношения же России и Индии он оценил как стратегические и всеобъемлющие.

Президент России Владимир Путин 4-5 декабря должен посетить Индию. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во время визита стороны подпишут пакет важных документов. Среди прочего, будет обсуждаться вопрос поставок российской зенитно-ракетной системы С-400 в Индию, а также истребителей Су-57, уточнил Песков.

Ранее Bloomberg писал, что возможное соглашение о поставках оружия с Москвой может помещать Нью-Дели заключить торговую сделку с Вашингтоном, который выступает против того, чтобы Индия закупала российское оружие. Агентство уточняет, что Россия все еще остается крупнейшим поставщиком оружия для Индии.