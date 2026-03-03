Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Ленте.ру», что повышение цены на углеводороды из-за закрытия Ормузского пролива — это «краткосрочная ситуация», в которой не нужно искать плюсы.

По его словам, нарастающая международная напряженность и отсутствие четких правил игры могут привести к падению спроса на углеводороды и обрушению нескольких экономик.

«Поэтому Россия последовательно выступает за политико-дипломатический путь урегулирования любых конфликтов, за прекращение вооруженной конфронтации, за соблюдение международного права во всех ситуациях, в том числе касающихся морских перевозок», — отметил Кирьянов.

Собеседник издания обратил внимание на то, что в текущей ситуации решения принимаются одной или небольшой группой стран.

Они, по его мнению, действуют, опираясь на текущие политические задачи и потребности, и едва ли учитывают просчитанную в среднесрочной и долгосрочной перспективе экономическую выгоду.

Ормузский пролив связывает Персидский залив с Оманским и обеспечивает выход в Индийский океан. В самой узкой части между Оманом и Ираном его ширина достигает 54 км. По этому маршруту проходит примерно 20% мировой нефти и до 30% глобальных поставок сжиженного природного газа. Это один из ключевых путей мировой торговли нефтью.

2 марта EFE сообщало, что советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари пригрозил уничтожать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. По его словам, ни одна капля нефти не покинет регион.

Утром 1 марта иранские власти заявили о прекращении торговли через пролив, однако позже Тегеран сообщил, что блокировать его не намерен. Тем не менее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на MarineTraffic передало, что по меньшей мере 150 танкеров, перевозящих нефть и СПГ, остановились в открытых водах Персидского залива.

Кроме того, Тегеран, вероятно, выбрал целью нефтяную инфраструктуру государств Персидского залива. 1 марта беспилотник «Шахед-136» поразил нефтяную платформу в ОАЭ, а 2 марта Иран начал удары по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Таннуре.

В понедельник утром фьючерсы на нефть выросли более чем на 8%, стоимость барреля Brent поднялась до $80. На фоне продолжающихся ударов восемь стран ОПЕК+ согласовали увеличение квоты добычи на 206 тыс. баррелей в сутки. В их числе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир. Совместное заявление появилось до того, как под удар попал НПЗ Saudi Aramco.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что Россия может получить выгоду, но лишь при умеренном росте цен. По его словам, чрезмерно высокая стоимость сокращает спрос, а рынок после такого шока будет долго приходить в себя.

Существует и иной вариант развития событий, несущий для Москвы стратегические угрозы, отметил он. Если по итогам конфликта в Иране сменится власть, на рынок вернутся западные нефтяные компании, а санкции будут отменены, добычу в стране смогут резко нарастить без соблюдения квот ОПЕК+, объяснил эксперт. Это приведет к избытку предложения и снижению цен, что окажется невыгодным для России, резюмировал Юшков.