Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина не поддержала предложение коллеги исключить аборты из системы ОМС. Депутат рассказала KP.RU, что это «очень серьезная операция», на которую женщине трудно решится.

«Почему аппендицит — по ОМС? А здесь это тоже вмешательство в организм женщины — и очень серьезное, тем более если решение о прерывании беременности принято под влиянием материальных факторов», — рассуждает Останина.

Вывести аборты из системы ОМС предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Она назвала это вопросом национальной безопасности и подчеркнула, что добровольное прерывание беременности не должно финансироваться государством, как и пластическая хирургия.

«Наши врачи все единогласно выступают за вывод процедуры прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования, естественно, если на это нет медицинских показаний», — цитирует Стенякину ТАСС.

Заочно возражая коллеге, Останина заявила, что их запреты не помогают решить демографические проблемы. По ее словам, в регионах, где были введены антиабортные меры, не произошло роста рождаемости.

«От этого только хуже стало тем женщинам, которые на сегодняшний день, к сожалению, не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в ряде областей», — убеждена депутат.

Саму тему прерывания и сохранения беременности Останина назвала «деликатной» и предложила оставить решения в этой сфере за самой семьей.

Депутат подчеркнула, что государству необходимо мотивировать граждан, а не вводить запреты. По ее мнению, женщина должна быть психологически готова к материнству — в частности, осознавать свою роль и быть готовой к преодолению трудностей.