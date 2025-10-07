Депутат Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с «Лентой.ру» поддержала идею компенсаций для работающих пенсионеров, но указала на сложности её реализации в текущей экономической ситуации.

Отвечая на инициативу депутатов от «Справедливой России — За правду» о выплате недополученных сумм за период с 2016 по 2024 год, Бессараб заявила: «У нас пенсия уже просто составляла жалкие крохи, когда было принято решение не индексировать пенсии для работающих пенсионеров, чтобы поднять для тех, кто не работает».

Она пояснила, что эта мера позволила в дальнейшем значительно повысить средний размер пенсий для неработающих граждан — с около 15 тысяч рублей в 2016 году до более 26 тысяч рублей в настоящее время.

«Нужно произвести эти выплаты, безусловно, но это задача будущего, потому что сегодня бюджет дефицитный. Сегодня эта задача малореализуемая», — отметила она.

Таким образом, несмотря на признание моральной необходимости в выплатах, Бессараб считает их практическое осуществление в ближайшей перспективе маловероятным.

Отдельно депутат отметила, что в текущем году индексация пенсий для работающих пенсионеров уже была проведена, что указывает на изменение подхода в сравнении с предыдущим периодом.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов ранее сообщал, что индексация пенсий в 2026 году начнется раньше запланированного срока.

По его словам, выплаты за январь будут увеличены на 7,6% и перечислены некоторым категориям пенсионеров досрочно — уже в конце декабря 2025 года.

Парламентарий уточнил, что перенос даты индексации с 1 февраля на 1 января предусмотрен в проекте федерального бюджета, и назвал это решение правильным.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Согласно документу, в 2027 году страховые пенсии планируется повышать дважды: на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля.