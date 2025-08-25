В настоящее время маловероятно, что конфликт на Украине завершится до конца 2025 года, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Ключевым препятствием для этого парламентарий назвал противодействие со стороны Украины и стран ЕС.

«В принципе, если бы не было противодействия со стороны Украины и стран Европы, поддерживающих Киев в этом отношении, то конфликт вполне можно было бы завершить до конца года. А может, даже и раньше», — считает он.

Чепа отметил, что украинская сторона в настоящее время не проявляет интереса к мирному диалогу, что при существующих условиях делает завершение конфликта в текущем году практически невозможным.

«Мы видим, что Украина не намеревается делать ничего в сторону мирных соглашений, так что при текущих темпах закончить все в этом году вряд ли получится. Единственное, о чем говорит президент Украины Владимир Зеленский, — это двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным. А зачем она нужна — непонятно», — заключил депутат.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о потенциальном разрешении украинского конфликта в течение предстоящего года. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», он выразил надежду, что следующий День независимости Украины (отмечается 24 августа. — Прим. RTVI) будет отмечаться в условиях мира.

Вместе с тем Келлог отметил активную работу всех сторон над мирным урегулированием, подчеркнув одновременно сложность достижения договоренностей.

До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в ходе беседы с NBC News высказал предположение о возможном завершении украинского конфликта в течение ближайших шести месяцев. Политик также подчеркнул, что действующий американский лидер Дональд Трамп достиг более значительных результатов за период своего правления, чем его предшественник Джо Байден за несколько лет.

Вместе с тем Вэнс Вэнс акцентировал внимание на первых за 3,5 года существенных уступках России: готовности смягчить ключевые требования и признать послевоенную территориальную целостность Украины. Вице-президент также подтвердил курс Трампа на дипломатическое урегулирование, но не исключил применения санкционных механизмов при срыве переговоров.