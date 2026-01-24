Законопроект Госдумы о реестре молодежных организаций, в пояснительной записке к которому СМИ заметили ссылку на американский ChatGPT, в течение двух лет составляли исключительно депутаты и команда юристов. Об этом заявили в пресс-службе комитета нижней палаты по молодежной политике, передает корреспондент RTVI.

Речь идет о поправках к закону «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Авторами инициативы указаны 11 депутатов Госдумы, включая вице-спикеров Петра Толстого и Анну Кузнецову, а также четверо сенаторов, в том числе зампред Совета Федерации Инна Святенко.

Законопроект предлагает, среди прочего, создать общероссийский электронный реестр детских и молодежных некоммерческих организаций. Благодаря инициативе на господдержку смогут претендовать все виды НКО, а не только общественные объединения, пояснил соавтор документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Телеграм-каналы обратили внимание, что в пояснительной записке к законопроекту сохранился фрагмент гиперссылки с UTM-меткой source=chatgpt․com. Она встречается в абзаце, где приводятся результаты опроса, проведенного в рамках проекта «Пульс НКО». UTM-метка используется для отслеживания трафика. Без ChatGPT «она бы вряд ли появилась», пишет канал о технологиях Rozetked.

«Ну вот и приехали. ИИ в пояснительных записках Госдумы: открыто, без стеснения и стыда….» — написала в своем телеграм-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, профессор кафедры уголовного права МГИМО Элина Сидоренко.

По мнению эксперта, появление ссылки на ChatGPT «не просто констатация невнимательности» аппарата Госдумы, а показатель того, что «данные сливаются в американский ИИ», и «это становится нормой». Она добавила, что люди «обленились» и перестали проверять свои публикации, а это «прямой путь к очень скорой замене реального интеллекта искусственным».

В Госдуме заявили, что ChatGPT не использовался при написании законопроекта о реестре молодежных организаций и пояснительной записки к нему.

«Попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования», — пояснили в пресс-службе комитета по молодежной политике.

Материалы к законопроекту в течение двух лет готовили «исключительно» депутаты и команда юристов комитета. Тот факт, что пояснительную записку писал человек, подтверждает анализ, проведенный российским ИИ-ассистентом GigaChat, который рекомендован к использованию в госорганах, добавили в пресс-службе.

«А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе», — подчеркнули в комитете по молодежной политике.

Исследование, при упоминании которого сохранилась ссылка на ChatGPT, и его данные корректны, «источник существует, и информация подтверждена», отмечается в пресс-релизе.

«При подготовке к любой инициативе мы исследуем весь спектр накопленных знаний и исследований, тщательно изучаем общественный запрос и необходимость. Именно это обеспечивает высокий уровень востребованности инициатив», — заключили в комитете.