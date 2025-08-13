Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном начале «третьей войны» в случае ухода ВСУ с территории Донбасса не имеют под собой оснований. Об этом «Инфо 24» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

Ранее Зеленский назвал Донбасс «плацдармом для будущего нового наступления» российских войск и добавил, что уход украинских войск с этой территории «откроет третью войну».

«Угрозы Зеленского начать Третью мировую войну — это полная чушь. Он не та фигура, которая способна развязать конфликт мирового масштаба. Зеленскому очень хочется удержаться у власти, поэтому он делает громкие, но пустые заявления», — сказал Соболев.

По слова депутата, освобождение территорий, которые входят в состав России в соответствии с Конституцией, представляет собой «ближайшую и главную задачу».

«Затем мы должны достичь демилитаризации и денацификации Украины. Мы с украинцами — один народ, и Украина является частью русского мира, поэтому никакого нацизма там быть не должно. Мы всегда боролись с нацизмом и побеждали. Победим и в этот раз», — добавил генерал.

Он также высказался о перспективах урегулирования российско-украинского конфликта с участием президента США Дональда Трампа и выразил сомнение в том, что американский лидер окажет давление на своего украинского коллегу.

«Что касается Трампа и его желания урегулировать украинский кризис, то необходимо понимать, что он не миротворец. Его волнует только величие Америки, а на Украину ему наплевать», — пояснил Соболев.

Депутат призвал обратить внимание на то, что президент США заставил лидеров Евросоюза повысить военные расходы в рамках НАТО и довел бюджет Пентагона до рекордных показателей.

«Это для чего делается? С кем они собираются воевать? Я думаю, ответ очевиден, поэтому не стоит верить, что Трамп стремится к миру», — добавил Соболев.

Он также выразил уверенность в том, что американская сторона совместно с прочими западными странами стремятся к заморозке боевых действий для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к следующему витку противостояния с Россией.