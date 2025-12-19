В Государственной думе предложили пересмотреть условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов и восстановить ее действие для Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в обращении (есть в распоряжении RTVI) депутата Госдумы Дмитрия Гусева к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко.

Действующие правила фактически исключили два крупнейших IT-центра страны из программы поддержки, отмечает в письме Гусев. Речь идет о решении АО «ДОМ.РФ» от 31 июля 2024 года, согласно которому субсидирование льготных ипотечных кредитов не осуществляется для недвижимости, расположенной в городах федерального значения, а также для заемщиков, чье основное место работы находится в Москве или Санкт-Петербурге .

По мнению депутата, такое ограничение противоречит целям государственной политики в сфере поддержки и развития кадрового потенциала IT-отрасли. Депутат подчеркнул, что именно в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточена значительная часть высокотехнологичных компаний, центров разработки и научно-исследовательской инфраструктуры. Исключение этих регионов из программы, по мнению Гусева, снижает ее эффективность.

Парламентарий предлагает поручить профильным органам исполнительной власти и АО «ДОМ.РФ» провести анализ правоприменительной практики и рассмотреть возможность внесения изменений как в решение о порядке предоставления субсидий, так и в постановление правительства № 805 от 30 апреля 2022 года. Цель изменений — восстановление действия льготной IT-ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что возврат этой меры поддержки может способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению ее конкурентоспособности и реализации задач цифровой экономики.