Глава фракции «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов совместно с депутатами Валерием Гартунгом и Александром Ремезковым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усовершенствовании прогрессивной шкалы НДФЛ и введении налога на доходы с вкладов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ.

Миронов подчеркнул, что действующая налоговая система остается социально несправедливой. По его словам, большую нагрузку по уплате НДФЛ на себя берут наемные работники и средний класс, поскольку сверхдоходы и крупные дивиденды облагаются пониженными ставками.

Изменения касаются статей 210 и 224 части второй Налогового кодекса России. Законопроект предполагает введение более выраженной прогрессивной шкалы НДФЛ: нулевая ставка для совокупного дохода за год на уровне до 12-кратного прожиточного минимума, 13% для доходов свыше этого уровня (до 5 млн рублей в год), ставки 15%, 18%, 20%, 25% и 35% — поэтапное повышение от 5 до 500 млн рублей в год.

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала по НДФЛ. Если доход лица не превышает 2,4 млн рублей в месяц, то налог составляет 13%, до 5 млн — 15%, до 20 млн — 18%, до 50 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%.

Кроме того, авторы инициативы предлагают в эту шкалу доходы от долевого участия, включая дивиденды. Отмечается, что таким образом они хотят устранить льготный режим для крупных получателей дохода с вкладов.

«Предлагаемая прогрессивная шкала — это вопрос базовой социальной логики. Человек с доходом на уровне прожиточного минимума не должен платить налог на выживание. В то же время те, кто зарабатывает десятки и сотни миллионов рублей в год, обязаны вносить больший вклад в развитие страны», — заявил глава СР.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила применения нулевой налоговой ставки на НДФЛ при продаже ценных бумаг. Теперь срок владения бумагами не будет прерываться, если инвестор на время передаст их в качестве займа или для сделок РЕПО.

Условия для освобождения налогового резидента России при продаже акций от налога выглядят так:

Если инвестор владел ценными бумагами более пяти лет непрерывно,

Если доля российской недвижимости в составе актов эмитента не превышает 50%,

Если продажа произошла на рынке. Ликвидация компании, например, под эти правила не подпадает.

В августе 2025 года Миронов уже говорил о необходимости расширения прогрессии НДФЛ в обе стороны: для сверхбогатых — до 35%, для малоимущих — снижать до 0%.

Это предложение тогда прокомментировал RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ). По его словам, налог на сверхдоходы нужно повысить до 60% или 80%. Кроме того, Арефьев предложил обложить налогами и дивиденды. «Они там миллиарды пилят как советы директоров во всех государственных компаниях и негосударственных тоже», — сказал депутат.