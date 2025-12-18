В России могут ввести обязательную для всех регионов ежемесячную выплату семьям, которые не могут устроить ребенка от 1,5 до 7 лет в муниципальный детский сад из-за нехватки мест. Соответствующий законопроект подготовил депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков (проект закона и сопутствующие документы есть в распоряжении есть в распоряжении RTVI.

Согласно официальной статистике, доступность детских садов в России высока. Однако, как указывают авторы инициативы, федеральные показатели усреднены и не отражают реальной ситуации на местах. Особенно остро проблема стоит в новых жилых районах, где социальная инфраструктура не успевает за темпами застройки. В нескольких регионов, таких как Якутия, Калмыкия, Дагестан, Тыва и Чукотка, тысячи родителей не могут получить место в саду.

Из-за этого люди вынуждены либо жертвовать работой, либо разоряться на частные сады или няню. Поддержка таких семей сейчас зависит от решения властей региона, пояснил Даванков. Компенсационные выплаты существуют лишь в некоторых субъектах, например, в Ленинградской области (9500 рублей), Кировской и Липецкой (по 5000 рублей), но в большинстве регионов их нет вообще.

Новый закон призван устранить эту несправедливость. Он обяжет все регионы без исключения ввести ежемесячную компенсацию на период, пока ребенку не предоставлено место в государственном или муниципальном саду по причине отсутствия мест. Таким образом, поддержка станет гарантированной правовой нормой для всей страны, а не зависящей от воли и возможностей бюджета отдельного региона.

Конкретный размер выплаты и порядок ее предоставления будут устанавливаться законами каждого субъекта России.