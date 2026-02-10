Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил официальное обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением пресечь в России практику шринкфляции — искусственное уменьшение объема или количества товара за счет упаковки, при котором цена остается на прежнем уровне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на текст документа.

Шринкфляция, по словам депутата, проявляется следующим образом: производитель помещает товар в привычную упаковку, но сокращает его вес или объем, не меняя при этом цену. В результате покупатель может приобрести не килограмм товара, а 920 грамм. Нередко такое можно увидеть на примере чипсов, в упаковках которых все больше места занимает воздух, а не продукт, добавил Чернышов.

Другой заметный пример шринкфляции был зафиксирован в 2019 году, когда покупатели заметили на полках магазинов упаковки куриных яиц по девять штук вместо десяти. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях и прессе, однако Минпромторг отказался считать это обманом. В ведомстве пояснили, что по регламентам Таможенного союза информация на этикетке должна быть читаемой и достоверной, ограничений же по объему товара не предусмотрено.

Еще одна манипуляция производителей, на которую обратил внимание Чернышов, — так называемая стелсфляция. В таких случаях помимо сокращения объема ухудшается и качество товара. Например, в фарш могут добавлять субпродукты. Парламентарий назвал такие «хитрости» недопустимыми и счел недовольство покупателей справедливым и обоснованным.

В письме к Алиханову депутат предложил сделать ценообразование прозрачным и ввести обязательный дисклеймер на лицевой стороне упаковки или другом заметном месте о реальном объеме, массе или качестве продукта.

«Кроме того, дополнительно должна быть введена обязанность розничного продавца помещать на полке рядом с таким товаром специальную заметную табличку (стикер) с аналогичной предупредительной надписью», — написал Чернышов.

Ранее в аналитической компании NTech рассказали RTVI, что лидерами по шринкфляции в 2025 году стали пирожные и шоколад. За первые девять месяцев прошлого года вес пирожных уменьшился в среднем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как пояснил финансист и эксперт по защите капитала Иван Орлов, в этом случае сокращение веса вызвано тем, что доля ручного труда на производствах пирожных высокая. Кроме того, производители много тратят на ингредиенты, выпекание, охлаждение, логистику, а срок хранения товара вынуждает продавать его как можно быстрее.

Вес шоколадных плиток сократился в среднем на 6%. Здесь причина заключается в сильном подорожании какао-бобов. Покупатели при этом к росту цен оказались не готовы. По этой причине производители уменьшают вес плитки, но сохраняют размер — то есть, делают ее тоньше.

Вынужденной мерой Орлов назвал и снижение веса упаковки пельменей на 5%. Из-за подорожания ингредиентов производители увеличивают долю теста и сокращают долю мяса, чтобы не поднимать цены.

В ноябре 2025 года Союз потребителей России (СПРФ) оценил потери россиян от шринкфляции и других уловок производителей примерно в 1 трлн рублей. Среди распространенных приемов союз выделил и «акционные цены», когда на ценнике цветом или крупным шрифтом выделена «специальная цена», а реальная почти не заметна.

Тогда СПРФ обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести требование указывать на ценниках стоимость в перерасчете на стандартизированную единицу измерения за 1 кг или 1 л. Союз выступил за закрепление единообразного оформления всех цен на один товар, в том числе для товаров по акции.