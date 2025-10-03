России не следует опасаться возможного пересмотра подходов администрации США при президенте Трампе в отношении Москвы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Бояться нам, наверное, ничего не надо, но надо быть готовыми к любому исходу ситуации», — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на активное распространение различных слухов, которые, по его словам, в большинстве своем «подогреваются специально». Чепа также отметил значительное влияние лоббистских механизмов в американской политике, где «за деньги осуществляют определенную политическую или административную поддержку тому или иному вопросу».

Парламентарий выразил свое мнение на фоне сообщений Financial Times (FT) о радикальном изменении позиции окружения Трампа в отношении России. Как отмечает издание, американский лидер сохраняет принципиальную позицию против использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украине, считая, что финансовое бремя должны нести союзники Киева по НАТО.

В то же время, согласно информации FT, Трамп уже отдал распоряжение военным начать подготовку к передаче Украине дополнительных разведданных для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на российской территории, что свидетельствует о сложном и противоречивом характере формирующегося внешнеполитического курса новой американской администрации.

Издание также сообщило о вовлеченности Великобритании в поддержку украинских вооруженных сил. Согласно опубликованным данным, Соединенное Королевство уже оказывает содействие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нанесении ударов по объектам в глубине российской территории. При этом отмечается, что именно Соединенные Штаты активно побуждают Великобританию и других членов НАТО к эскалации подобных действий.