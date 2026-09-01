В российских школах следует отказаться от домашних заданий в пользу групповых проектов в классе. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат пояснил, что выполнение домашних заданий в форме написания отчетов или проектов потеряло актуальность, поскольку сейчас такую работу можно сделать посредством нейросетей. В этой связи парламентарий считает необходимым сделать упор на занятия в рамках урока, когда школьники или студенты разбиваются на небольшие группы, работают вместе и в конце занятия представляют преподавателю результат — контрольную или творческую работу.

«Нужно менять всю систему, чтобы исключить возможность использования искусственного интеллекта взамен нормального учебного процесса. Эта задача непростая, за один день ее не решить, но делать это необходимо», — заявил Свинцов.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников.

«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу эту усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно утвержденным Минпросвещения нормативам, на выполнение домашнего задания ученикам 2—3-х классов требуется не более 1,5 часов, 4—5-х классов — до двух часов, 6—8-х классов — до 2,5 часов, для 9—11-х классов — до 3,5 часов в день. Первоклассникам домашнее задание не задают.