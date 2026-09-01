Владелец SpaceX Илон Маск «технично» переложил на Белый дом ответственность в вопросе о том, разрешить ли Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов вглубь России. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он прокомментировал публикацию Financial Times от 30 августа, где сообщалось со ссылкой на источники, что Маск якобы не против разрешить ВСУ использовать беспилотники, оснащенные системой Starlink, для ударов по целям в России.

По словам собеседников издания, миллиардер говорил об этом бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, но при этом отмечал, что решение относится к категории политических и должно приниматься администрацией США.

Эта оговорка, по мнению Колесника, свидетельствует о том, что Маск осознает всю серьезность последствий решения по Starlink — что проблемы могут быть не только с руководством его собственной страны, но и с Россией.

Своим ответом Маск попытался выставить себя только исполнителем, а не тем, кто принимает решение, считает депутат.

«Скажем так, все со своих плеч вот так технично переложил на плечи [президента США Дональда] Трампа», — заключил Колесник.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом наградил Маска орденом Свободы «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы человека, а также в развитии отношений между народами Украины и США».

Западные СМИ связали это решение с нуждой украинских военных в Starlink за пределами страны. Европейское издание Politico EU указало, что награда была присвоена «в рамках усилий по убеждению Маска расширить доступ к сети Starlink».

В феврале 2026 года SpaceX лишила российские войска возможности пользоваться Starlink, отключив тысячи терминалов Starlink, которые имелись в распоряжении российских войск. Минобороны РФ после этого выпустило сообщение, где утверждалось, что блокировка Starlink не влияет на российских военных, поскольку у них есть собственные средства для обеспечения «стабильной и непрерывной боевой работы».