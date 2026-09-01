Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября 2026 года должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не нужно; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Соответствующие разъяснения опубликовал Россельхознадзор.

«Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств. — Прим. RTVI) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в «Хорриот». Помимо этого, следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе «Цербер». Если нет, специалисты объяснят, как это сделать.

Кроме того, необходимо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. Необходимые сведения передаются ветеринарному специалисту.

«Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года», — уточнили в Россельхознадзоре.

С 1 сентября вступил в силу новый этап обязательной маркировки сельскохозяйственных животных. Согласно постановлению правительства, если в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) поголовье (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела или страусы) составляет более десяти голов, маркировка и учет обязательны до 1 сентября 2026 года. Для хозяйств с поголовьем десять и менее голов установлен льготный период — до 1 сентября 2029 года. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф: от 500 рублей для граждан до 20 тыс. рублей для юридических лиц.

Владельцы птицы не стали ждать 1 сентября и направились в МФЦ для того, чтобы постановить пернатых на учет в государственной системе «Хорриот». В соцсетях завирусились видео, где граждане несут в центры госуслуг своих кур.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству скорректировать постановление об учете сельскохозяйственной птицы на фоне многочисленных обращений граждан о реализации документа. Он призвал Минсельхоз и Минэкономразвития «заботиться о людях, а не создавать им проблемы».

В связи с заявлением Володина вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития «провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах», передает РИА Новости. По итогам ведомства должны представить предложения по совершенствованию процесса с учетом позиции Госдумы и профильных ассоциаций, сообщили в аппарате зампреда правительства.