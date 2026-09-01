В России с 1 сентября вступили в силу новые правила регистрации домашней птицы, граждане понесли своих кур в МФЦ. На этом фоне председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству скорректировать постановление об учете сельскохозяйственной птицы, передает корреспондент RTVI.

Володин сообщил о большом количестве обращений от жителей по реализации документа. Он выразил мнение, что правительству было бы правильно скорректировать постановление или отменить ряд его положений.

Как считает Володин, «необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения».

«Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задача — заботиться о людях, а не создавать им проблемы», — подчеркнул председатель Госдумы.

С 1 сентября вступил в силу новый этап обязательной маркировки сельскохозяйственных животных. Согласно постановлению правительства, если в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) поголовье (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела или страусы) составляет более десяти голов, маркировка и учет обязательны до 1 сентября 2026 года. Для хозяйств с поголовьем десять и менее голов установлен льготный период — до 1 сентября 2029 года. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф: от 500 рублей для граждан до 20 тыс. рублей для юридических лиц.

Владельцы птицы не стали ждать 1 сентября и направились в МФЦ для того, чтобы постановить пернатых на учет в государственной системе «Хорриот». В соцсетях завирусились видео, где граждане несут в центры госуслуг своих кур. В МФЦ отвечают, что владельцам следует обращаться в районную государственную ветслужбу по месту содержания.