Похищение девятилетней девочки в Смоленске и другие столь же серьезные уголовные дела требуют повышенного внимания и привлечения психиатров, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, некоторые заболевания психики не позволяют осужденным находиться в нормальном обществе и после заключения.

Парламентарий назвал мотив похищения девочки более серьезным и жестоким, чем в случаях, когда людей похищают из-за «просто мести или жажды наживы». Поэтому он считает необходимым привлекать психиатров для того, чтобы установить «природу» преступника.

«Похитил ребенка, держал у себя дома. Возможно, у человека в голове такой туннель в ад, что он никогда уже не зарастет. Поэтому к подобного рода преступлениям необходимо относиться <…> более внимательно в плане дальнейшей жизни этого человека», — заявил Милонов.

Депутат обратил внимание, что в России не всегда следят за тем, как осужденные живут после освобождения. По его словам, существует ряд ментальных расстройств, которые не позволят человеку функционировать в обществе и после заключения.

24 февраля в Смоленске пропала девятилетняя девочка, которая вышла на прогулку с собакой утром. Как писал, ТАСС ребенок вышел из дома без ключей и телефона. В тот же день более 300 человек, включая сотрудников полиции и волонтеров, присоединились к поискам. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Вечером 26 февраля спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что девочку нашли живой в квартире одного из домов в Заднепровском районе города. Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, жизни ребенка ничего не угрожало.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что медики не обнаружили признаков насильственных действий, с ребенком будут работать психологи.

СК тогда же отчитался о задержании предполагаемого похитителя. По данным РИА Новости, он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Как пишет канал «112», похитителем оказался 43-летний Сергей Г., ранее судимый за хранение наркотиков. На допросе мужчина рассказал, что держал ребенка у своей сожительницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (Похищение человека). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.