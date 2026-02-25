В Смоленске полиция, спасатели и волонтеры вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, которая ушла гулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась. Что известно о поисках и зацепках — в материале RTVI.

Саша вышла на прогулку с той-терьером около 8 утра вторника. По словам матери, она часто выгуливала пса, это занимало 15-20 минут. Спустя 40-50 минут мать забила тревогу и сама вышла на поиски дочери, но обнаружила только собаку с поводком.

По данным источника ТАСС, девочка ушла без телефона и ключей, а куртку надела поверх пижамы, «то есть далеко она никуда не планировала уйти».

На той стороне дома, откуда выходила школьница, нет камер наблюдения, но некоторые очевидцы сказали, что видели девочку с собакой на улице, передает RT. Изучение записей камер видеонаблюдения пока ничего не дало.

«Пока ни одна из камер, которые были отработаны в радиусе нескольких кварталов, не зафиксировала ребенка, но эта работа продолжается», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

У жильцов дома вызвал подозрения мужчина, который в последнее время «слишком часто крутился возле многоэтажки». Он выходил из подъезда, где живет девочка, с той стороны, где камеры наблюдения есть, и попал на записи.

Однако у полиции нет оснований считать, что мужчина причастен к исчезновению ребенка, сообщил источник RT в правоохранительных органах. Поведение этого человека не показалось силовикам необычным, однако его личность будет установлена для опроса.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело. У силовиков пока нет приоритетной версии, куда мог пропасть ребенок. Обзваниваются все знакомые девочки, не исключена криминальная версия. Ранее выдвигалось предположение, что школьницу могли похитить.

В то числе орабатывается версия, что Саша находится в другом регионе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Смоленской области.

Мэр Смоленска Александр Новиков призвал автомобилистов, которые во время пропажи ребенка проезжали мимо, проверить записи видеорегистраторов.

«Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной», — написал он.

Волонтеры обратились с аналогичной просьбой к водителям маршруток. Пока следов девочки на этих записях не обнаружено, сказала РИА Новости участница поискового отряда «Сальвар».

Ранее Саша не убегала из дома, ее семья благополучная. Родители Саши в разводе, но в хороших отношениях. При этом силовики проверили версию о похищении девочки отцом, но этот вариант отпал, сообщил источник агентства в силовых структурах. Мужчина участвует в поисках.

По данным RT, поисковики проверили все заброшенные здания, колодцы и парки в окрестностях, но следов девочки нигде нет.