В Смоленске 9-летняя девочка ушла на прогулку с собакой и не вернулась, сообщает СУ СК России по региону. В городе организованы масштабные поиски. Соседи не исключают, что ребенка могли похитить.

24 февраля около 08:00 утра школьница вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять домашнего питомца, но обратно так и не вернулась. В ведомстве отметили, что ребенок был одет в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.

РЕН ТВ сообщает, что спустя час на поиски девочки отправилась ее мать, однако ей удалось найти только собаку. Соседи предполагают, что ученицу 3-го класса могли увезти неизвестные на машине. Также рассматривается версия о люке, куда школьница могла упасть.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взяла под контроль региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства также проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также оценят, насколько добросовестно родители исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка.

В городе организовали поиски при участии следователей, правоохранителей, сотрудников МЧС, волонтеров поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местных жителей.

По данным Shot, у ребенка была плохая успеваемость в школе.

Ранее, 20 февраля, в Красноярске 12-летний мальчик ушел утром в школу и не вернулся домой. На следующий день в пресс-службе регионального МВД сообщили, что его нашли на Свердловской улице. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью мальчика нет.