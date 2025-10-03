Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал серьезно отнестись к масштабным учениям НАТО в арктическом регионе, проходящим в непосредственной близости от российских границ. В разговоре с «Лентой.ру» член комитета по обороне заявил, что Россия должна давать адекватный ответ на такие демонстрации силы.

«Подразделение спецназа обычно отрабатывается для заброса в тыл противника, чтобы обеспечить подход основных сил. Поэтому все эти учения — это нехороший звонок», — подчеркнул Колесник.

Парламентарий уточнил, что хотя маневры преследуют и цель отработки взаимодействия между войсками Великобритании и США, их основная задача — оказание психологического давления на Россию.

При этом Колесник отметил двойственность подобных действий альянса.

«Относимся к этому как к потенциальным целям, ну или как к шоу, которое они нам устраивают, но, тем не менее, боевое оружие они несут с собой», — сказал он, призвав сохранять бдительность и быть готовыми к отражению возможной атаки.

Днем ранее, 2 октября, издание The National Interest сообщило, что американские и финские подразделения специального назначения провели совместные учения, направленные на отработку действий в возможном конфликте с Россией.

«За последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики», — отмечает обозреватель Уильям Лоусон.

По его данным, маневры под кодовым названием Southern Griffin 25 проходили всего в нескольких милях от российской границы.

В учениях были задействованы 352-е крыло специальных операций США с самолетами MC-130J Commando II, конвертопланы CV-22B Osprey, а также финские истребители F/A-18.

Автор публикации также обратил внимание на мобилизационный потенциал Финляндии: при численности вооруженных сил в 30 тысяч человек в мирное время, страна может увеличить этот показатель в десять раз в военное время.