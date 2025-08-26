Введение новых ограничительных мер против России может привести к значительным негативным последствиям для европейской экономики. Об этом в беседе с “Лентой.ру” заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца ужесточить санкции, если не состоится встреча лидеров России и Украины.

«Экономика Европы уже и так переживает не самые простые времена из-за антироссийских санкций, особенно в некоторых отраслях. И, естественно, им самим не хочется усугублять эти последствия. Кроме того, очевидно, что встреча на таком уровне требует очень серьезной подготовки», — отметила парламентарий.

Как отметила Журова, возможные предстоящие переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будут существенно отличаться от встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам депутата, ключевым отличием является значительно более сложная организация мер безопасности при проведении такого саммита.

«Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны. В том числе было бы логично, если бы на встрече присутствовали представители Европы», — заключила она.

Ранее Фридрих Мерц предупредил о готовности западных государств ужесточить санкционное давление на Москву в случае срыва планируемой встречи между президентами России и Украины.

Выступая на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни в Берлине, германский политик подчеркнул, что теперь «ход за Москвой». Канцлер ФРГ добавил, что отсутствие конструктивных шагов со стороны России приведет к дальнейшей эскалации ограничительных мер.

Мерц отметил, что в случае срыва «фактически согласованных» двусторонних переговоров, альтернативой может стать трехсторонний формат с участием Путина, Зеленского и Трампа.

На прошлой неделе в интервью телеканалу NBC глава МИД России Сергей Лавров указал, что проведение встречи между Путиным и Зеленским требует предварительного согласования конкретной повестки, отсутствующей в настоящее время. Российский министр возложил ответственность за затягивание мирного процесса на Киев, указав на неприемлемость украинской стороной выдвигаемых Москвой условий.

Параллельно Лавров подтвердил, что Россия «де-факто признает» Зеленского «главой режима» и не отказывается от переговоров с ним, однако выразил сомнения в наличии у него правомочий для подписания юридически значимых документов.