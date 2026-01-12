В 2026 году запланирован ряд мер, которые направлены на материальную поддержку педагогов, в том числе тех, кто работает в сельской местности. Об этом в разговоре с Life.ru сообщил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий напомнил про внесенный законопроект об установлении фиксированной зарплаты для педагогов не ниже 150% от средней по региону. По его словам, заработная плата в таком случае может составить около 57 тыс. рублей за 18 часов работы в неделю. Кроме того, для молодых учителей предусмотрена ежемесячная надбавка до 50% от оклада в первые три года работы.

Из данных Росстата за первое полугодие 2024 года следует, что средняя зарплата учителя в России составляет 71,4 тыс. рублей. Авторы инициативы также указывают, что сумма выплат варьируется в зависимости от региона. В Москве средняя зарплата почти в два раза выше средней по региону — 143,8 тыс. рублей, в то время как, например, в Тульской области размер средней заработной платы для педагога составил 63, 7 тыс. рублей.

Панеш отметил, что для более опытных специалистов основой карьерного роста остается функционирующая сейчас система надбавок за квалификационную категорию, стаж, ученую степень и звания.

«Ключевым драйвером увеличения доходов также является дополнительная нагрузка: классное руководство (ежемесячная надбавка 5—10 тысяч рублей), внеурочная деятельность, проверка тетрадей и совмещение должностей», — пояснил депутат.

Вместе с этим он обратил внимание и на меры поддержки учителей в сельских школах. Панеш напомнил о запущенной с 1 января 2026 года программе, благодаря которой такие специалисты смогут купить жилье за 1% от его стоимости с рассрочкой на десять лет.

Парламентарий подчеркнул, что в 2026 году продолжит работать программа «Земский учитель», которая предусматривает выплаты до двух миллионов рублей, компенсацию коммунальных услуг и дополнительные надбавки в зависимости от региона. Зарплата учителя будет формироваться из основного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Запущенная в 2020 году программа «Земский учитель» направлена на материальную поддержку учителей, переезжающих на длительное время в маленький населенный пункт или город с населением до 50 тыс, человек, чтобы преподавать в местной школе. Участник программы получает единовременную выплату в 1 млн рублей. Однако, если педагог переезжает на Дальний Восток, ЛДНР, Херсонскую или Запорожскую область, ему положена выплата в 2 млн рублей. Деньги можно использовать на любые цели — от покупки жилья до развития бизнеса.

В первой половине декабря 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов признал, что в России есть проблема с зарплатой учителей. Причина, по его словам, заключается в «отголоске 90-х». В сентябре того же года Кравцов заверил, что Минпросвещения и Минтруд совместно следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей не опускался ниже средней зарплаты по регионам и допустил повышение выплат педагогам в будущем.

Весной того же года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с 2027 года в России планируется внедрить новую систему оплаты труда для педагогов во всех образовательных учреждениях. Такие меры, по его словам, необходимы для того, чтобы «устранить диспропорции» в зарплатах.