Политическая ситуация в мире и на границах России сейчас очень напряженная, поэтому каждый гражданин должен быть готов к отражению любых атак и по возможности пройти боевую подготовку. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания помогает Украине наносить удары вглубь территории России, а США подталкивают союзников по НАТО к расширению разведывательной помощи Киеву.

Колесник, комментируя эту информацию, заявил RTVI, что члены Североатлантического альянса и так «давно делятся разведданными» с украинской стороной, а также оказывают и другую помощь.

«Спутники Starlink постоянно смотрят, где и как находятся наши войска, и передают данные. Так что полным ходом идет расширение конфликта, эскалация, невзирая на какие-то переговоры», — отметил депутат.

Например, напомнил он, у ВСУ есть британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Также под вопросом поставки немецких Taurus, добавил парламентарий.

«Задача министерства обороны, задача любого человека, не только военного, — защищать родину свою, быть к этому готовым, заниматься боевой подготовкой, насколько это возможно. Для этого есть специальные центры. И [нужно] готовиться к отражению атак любых. Дай бог, чтобы это не пригодилось», — сообщил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что сейчас «в воздухе висит [сильное] напряжение».