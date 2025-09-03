Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Лентe.ру», что Россия заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, руководствуясь принципом «худой мир лучше доброй ссоры». При этом политик подчеркнул, что Москве не следует питать иллюзий относительно глубины возможного сотрудничества, указав на наличие существенных расхождений в позициях двух стран по ряду ключевых вопросов.

По мнению парламентария, Азербайджан проводит независимую политику, ключевыми элементами которой стали взятие под контроль Нагорного Карабаха и отказ от мирного урегулирования конфликта в 2023 году.

Затулин полагает, что Баку умело воспользовался ситуацией, сложившейся в Армении, где у власти находилось правительство, не придерживавшееся жесткой национальной линии, и осуществил свои планы при содействии Турции. Чтобы сделать это без помех со стороны России, Азербайджану временно было выгодно поддерживать иллюзию стратегического партнерства, считает он.

Как заявил парламентарий, достигнув своих целей, Баку перестал согласовывать с Москвой дальнейшие действия. При этом последующие инициативы Азербайджана — давление на Армению, продвижение проекта Зангезурского коридора и привлечение в регион западных и ближневосточных партнеров — напрямую противоречат интересам России.

«Более того, стратегический союз между Турцией и Азербайджаном — это не только двусторонний союз, но и путь в будущее для того, чтобы продолжить формирование великого Турана, проникновение в тюркскую, как они считают, Среднюю Азию и, кстати говоря, в те регионы России, которые населены тюрками», — отметил депутат.

По словам Затулина, Азербайджан активно развивает стратегическое взаимодействие с США и Израилем, используя это сотрудничество в качестве плацдарма для противостояния с Ираном. Депутат подчеркнул, что такая позиция Баку также не отвечает интересам России, поскольку она рассчитывала на реализацию транспортного коридора «Север — Юг» через территорию Азербайджана в направлении Ирана.

«У меня совершенно четкое впечатление, что Азербайджан готов участвовать в неких заговорах против Ирана для того, чтобы попробовать расшатать Исламскую Республику Иран, где значительная часть населения — азербайджанцы. Президент [Азербайджана Ильхам]Алиев этого не скрывает», — уверен политик.

Днем 3 сентября в рамках парада по случаю завершения Второй мировой войны в Пекине президенты России и Азербайджана встретились и обменялись рукопожатием. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее сообщил об отсутствии отдельной встречи между Путиным и Алиевым во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, взаимодействие лидеров ограничилось кратким обменом приветствиями без содержательных переговоров.

Интерес СМИ к возможному контакту между лидерами России и Азербайджана возник на фоне заметного охлаждения отношений между двумя странами. Журналисты неоднократно задавали представителям российской делегации вопросы о перспективах проведения отдельной встречи на высшем уровне. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал возможности такого взаимодействия, однако в итоге встреча не состоялась.

В то же время Владимир Путин провел в Китае отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, хотя полноформатных переговоров на высшем уровне с Азербайджаном не состоялось, члены российской делегации поддерживали активный рабочий контакт с азербайджанскими представителями.

Позднее Путин, выступая перед журналистами с пресс-конференцией, сам высказался о состоянии отношений Москвы и Баку.

«В любых отношениях между странами всегда будут возникать какие-то вопросы, но сегодня мы с президентом Алиевым поприветствовали друг друга, обменялись несколькими словами», — сказал он.

Глава государства добавил, что «фундаментальные отношения и взаимные интересы все расставят на свои места».