Депутаты Госдумы разработают поправки в законодательство, которые позволят самозанятым производить товары, подлежащие обязательной маркировке, прежде всего, кондитерские изделия, заявила RTVI глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

В 2026 году вводится обязательная маркировка сладостей в «Честном знаке». Однако законодательство обязывает всех участников оборота маркируемых товаров иметь статус индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица (ООО). То есть самозанятые-кондитеры не смогут легально продавать зефир, халву, печенье, мармелад, конфеты, торты и пирожные в магазинах, на рынках и маркетплейсах.

«Мы возьмем эту тему в работу нашего комитета. Мы направим письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина — готово ли оно поддержать нас, если мы предложим такие поправки в законодательство. И одновременно мы разрабатываем поправки и вносим их в Госдуму. Уверена, депутаты других фракций нас поддержат», — сказала Останина.

Она отметила, что самозанятые «дают значительный вклад в экономику», а кондитеры «очень хорошо восполняют спрос своей продукцией».

Останина также обратила внимание на то, что самозанятые кондитеры — в основном женщины, а именно молодые матери, находящиеся в декрете. «Это ударит по ним», — уверена парламентарий.

Обязательная маркировка кондитерских изделий вводилась Минпромторгом для защиты от контрафакта. Согласно данным Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), объем нелегального оборота в этой сфере достигает 10,4% в год.