Фотографам СМИ с 21 января запретили снимать пленарные заседания в Госдуме. В пресс-службе нижней палаты парламента подтвердили RTVI введение новых правил.

В среду в зал пленарных заседаний пустили только операторов федеральных телеканалов. Исключением стал фотограф Госдумы, уточняет корреспондент RTVI.

В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что балкон в зале заседаний, где обычно работали фотографы, изначально предназначался для операторов федеральных телеканалов. С сегодняшнего дня вступил в силу именно этот режим работы.

Раньше фотокорреспонденты и телеоператоры работали в зале пленарных заседаний на двух разных балконах, но несколько лет назад балкон для фотографов закрыли. О возобновлении допуска на него фотокоров не сообщалось.

Заседания продолжит снимать фотограф нижней палаты, имеющий допуск непосредственно в зал, сообщили в пресс-службе Госдумы. Там добавили, что для всех желающих также доступна прямая трансляция пленарных заседаний.

Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, Кремль не вмешивается в ее отношения с журналистами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Не мужской поступок»: почему фотографов оградили от «пленарок»

Претензии к фотографам возникли из-за съемок первых после новогодних праздников пленарных заседаний 13 и 14 января. Некоторым депутатам не понравилось, как они получились на снимках.

Фракция «Единая Россия» в свою очередь призвала парламентариев помнить, что они в любой момент могут попасть в длиннофокусные объективы журналистов.

20 января спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал работающих в нижней палате фотокоров за стремление «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». По его словам, это неправильный подход, который «все разрушает». Володин добавил, что фотокоры «ловят с балкона моменты», но когда сами попадают в «самые разные ситуации», депутаты никогда над ними не подшучивают, «не обижают и не стебутся».

«А вот если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят? Особенно мужчинам хочу сказать: это не мужской поступок. Если вы [состоите] в каких-то сообществах, с которыми мы боремся, это, может быть, у вас в характере, но глядя на мужественные лица товарищей, которые соглашаются… Сожалею, что кто-то так себя ведет», — заявил спикер Госдумы.

Володин добавил, что журналисты хотят повышения «политической культуры» в парламенте, «а сами замерзли в девяностых или даже в конце восьмидесятых».

«Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других. Вообще надо всегда начинать с себя», — заключил спикер нижней палаты.

В октябре Володин благодарил думских фотографов за то, что они не позволяют депутатам «дремать в прямом и переносном смысле слова». В европейских парламентах, по его словам, нельзя делать дискредитирующие снимки политиков. «Они [фотографы] не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира. Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры», — заявил Володин.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что не последнюю роль в ограничении работы фотокорреспондентов сыграли опубликованные им снимки, запечатлевшие депутатов во время заседаний. На подборке кадров видно, что некоторые парламентарии в зале играют в игры на телефоне, читают книги, изучают маркетплейсы или зевают.

Новые правила Госдумы относительно фотосъемки — сугубо организационное решение, отметил в беседе с RTVI доцент Финансового университета при правительстве России Иван Пятибратов. По его словам, эта мера не ограничивает работу журналистов и доступ россиян к повестке, процессу и результатам пленарных заседаний.