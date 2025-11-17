Арктический совет был создан для диалога, но сейчас он нефункционален. Такое мнение высказал в программе RTVI «Что это было» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ну, пока ноль его функциональность. Я хочу сказать, что вообще для диалога он был создан. Диалога-то нет», — заявил Колесник.

По словам депутата, диалог — «это когда люди друг друга слушают» и стараются по возможности услышать другое мнение.

«Диалога пока никакого нет. Пока идет наращивание мышц военных, так сказать, со старанием запугать Россию. Но запугать Россию — это причудливое сочетание, такого никогда не было. Запугать нас невозможно, победить тоже», — добавил Колесник.

В Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. На сайте организации отмечено, что это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству в Арктике.

В рамках совета действует шесть рабочих групп, в том числе по устойчивому развитию Арктики, борьбе с ЧС, защите арктической флоры, фауны и морской среды. Организация не занимается вопросами военной безопасности.

В сентябре директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал Арктический совет «единственным сохранившимся форматом многостороннего взаимодействия в высоких широтах».

«С марта 2022 года его полноформатная работа подморожена, но пока нам удается поддерживать этот формат на плаву и постепенно двигаться вперед. Возобновлены заседания рабочих органов совета, пусть и в онлайн-формате. При решении актуальных вопросов региональной повестки дня арктические страны по-прежнему придерживаются принципа консенсуса», — сказал Масленников.

В декабре 2024 года посол Норвегии в России Роберт Квиле заявил в интервью RTVI, что Осло гордится возобновлением работы совета с участием России.

«Мы приняли от вас председательство в Арктическом совете в мае 2023 года. В 2025 году оно перейдет к Дании. И для Норвегии и норвежского председательства было трудной задачей провести этот Совет через неспокойные воды. Но, на мой взгляд, мы должны быть горды и счастливы тем, что все восемь арктических стран договорились возобновить деятельность рабочих групп [с участием России] или дать им возможность снова приступить к работе», — рассказал Квиле.

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов отмечал, что не все страны-участницы Арктического совета «разделяют настрой Осло» вернуть организацию «к обычной, нормальной, полноформатной работе».