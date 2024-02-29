Госдума в первом чтении отклонила законопроект о возмещении автовладельцам ущерба от плохих дорог и сосулек по ОСАГО. Теперь планируется предложить отдельное страхование для коммунальных служб и вообще всех, кто как-то может повредить транспортные средства, рассказал корреспонденту RTVI автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Мы будем вносить законопроект, предусматривающий возможность компенсации автовладельцам не в рамках ОСАГО, а в рамках обязательного страхования ответственности работников коммунальных, дорожных служб, подрядных организаций, а также служб доставки, чтобы защитить водителей от ущерба от деятельности тех, чья работа сопряжена с вероятностью повреждения транспортных средств», — сказал Нилов.

Предполагается, что таким образом «именно страховая компания будет взыскивать ущерб с коммунальщиков, плюс стоимость работы юристов», рассказал депутат.

Отклоненный Госдумой законопроект предполагал, что возместить ущерб, причиненный автомобилю по вине коммунальщиков или дорожных служб, можно будет по ОСАГО. А уже страховая компания станет предъявлять регрессный иск к госорганам или коммунальным службам, причинившим вред.

Профильный комитет Госдумы по финрынку рекомендовал отклонить законопроект в том числе на том основании, что в страховании по ОСАГО объектом являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности именно владельца транспортного средства. Кроме того, по словам депутата Госдумы Николая Цеда, «невозможно рассчитать стоимость тарифа, но с уверенностью можно сказать, что он вырастет до небес».

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил RTVI, что закон не привел бы к росту тарифа.

«Как раз наоборот, по-моему, когда страховые компании имеют возможность компенсировать свои убытки, у них нет прямого стимула повышать страховые премии. Тут, скорее всего, другое. Просто этот закон обнажает некие проблемы, которые существуют», — сказал Похмелкин.

Эксперт считает закон лишним. «Здесь нужна просто судебная практика. Если бы она сформировалась, а она может сформироваться на основании действующего законодательства, это уже было бы очень хорошо», — отметил Похмелкин.

Однако та же судебная практика показывает, что физическому лицу очень сложно отстоять свои интересы в суде.

«Как показал опыт «Синих ведерок», сейчас около года уходит на получение компенсации после того, как, например, на машину упало дерево, вовремя не спиленное коммунальщиками. Гражданину сложно судиться, а страховщики имеют большой опыт», — пояснил Нилов.

Это мировой опыт: обязать управляющие компании, городские организации, страховать свою ответственность перед третьими лицами — то есть чтобы у них была страховка, которая позволяет быстро и безболезненно компенсировать ущерб через страховую компанию, сказала RTVI координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

«Упала ли сосулька, упало ли на машину дерево или даже ее повредили при эвакуации, например, — здесь миллион вариантов. Если они все будут застрахованы, то, соответственно, людям не придется судиться годами. Чтобы вы понимали, только подготовка к суду, с учетом экспертиз — например, лично я делала дендрологическую экспертизу, она достаточно дорогая, у меня ушло около 100 тыс. рублей больше двух лет назад. Это не говоря уже о том, сколько на это тратится времени. Полгода — это самый минимум», — заявила Каблинова.

Закон о возмещении подобных «коммунальных» происшествий, конечно же, нужен, потому что это колоссальная проблема. Да и страховым компаниям тоже в плюс, что у них появится такая дополнительная услуга, добавила она.

Однако предлагаемый вариант не решает проблемы компенсаций ущерба из-за дорожников, так как по Правилам дорожного движения (ПДД) водитель должен оценивать дорожную обстановку, в том числе погодные условия и состояние покрытия.

«По этой причине у нас суды в основном становятся на сторону дорожников, и такая же, к сожалению, история касается ям. Мне кажется, что правильнее было бы начать все-таки с коммунальщиков, которые непосредственно занимаются обслуживанием домов, сделать такой вариант этого законопроекта», — полагает Каблинова.