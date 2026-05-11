В Греции начали расследование после обнаружения у острова Лефкада морского беспилотного катера, который, по сообщениям СМИ, мог быть начинен взрывчаткой и предположительно имеет украинское происхождение. Об этом пишет The Guardian.

После того как саперы взорвали объект в море, к расследованию были подключены специализированные военные группы. Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что дрон почти наверняка прибыл «из иностранного государства», но не стал уточнять, о какой стране идет речь.

По информации издания, аппарат нашли в пещере у берегов острова Левкада 7 мая после того, как его операторы, вероятно, потеряли управление и он сбился с курса. Позднее появились сообщения, что это дальнобойный дрон-камикадзе, который мог нести около 100 кг взрывчатки, но в Минобороны Греции не подтвердили, что на нем были боеприпасы.

Дрон доставили на военно-морскую базу на материковой части страны, чтобы специалисты изучили его серийный номер, а также данные встроенного GPS и установить происхождение.

Как пишет The Guardian, эксперты все чаще склоняются к версии, что речь идет о морском беспилотном катере Magura V3 украинского производства. На этом фоне в Греции разгорелась политическая полемика: оппозиция обвинила власти в неподготовленности к новым угрозам.

Министр обороны попытался развеять опасения, что армии не хватает возможностей для защиты от таких угроз. «Мы создаем возможности для того, чтобы наша родина могла оснастить свои военно-морские силы самыми современными беспилотниками и системами борьбы с беспилотниками», — сказал Дендиас.

Magura V3 — морской беспилотник украинской разработки. Он способен развивать скорость до 80 км/ч и имеет радиус действия 800 км. Он может может использоваться для разведки и нанесения ударов, работать автономно до 60 часов и оснащен системами спутниковой связи и видеопередачей в режиме реального времени.

Ранее власти заявили, что выясняют, не использовался ли этот аппарат для незаконного оборота наркотиков.

«Мы не знаем, в чем именно дело, но в этом районе часто проворачивают сделки с наркотиками, поступающими с побережья Албании, — рассказывал мэр города Левкада Ксенофон Вергинис в интервью газете Ta Nea. — Власти были немедленно уведомлены, сейчас проводится расследование».

По другой версии, дрон мог быть использован для атаки на танкер, загрузивший топливо в российском порту.