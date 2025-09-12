Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по статье о приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере россиянам Анастасии Зиновкиной и Артёму Грибулю, которые являются супругами. Каждому из них назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, передает Sputnik Georgia со ссылкой на грузинский телеканал «Имеди».

Пару, которая участвовала в протестных акциях против правящей партии “Грузинская мечта” в конце 2024 года в Тбилиси, задержали 17 декабря. Позже правоохранительные органы сообщили, что в ходе обыска по месту проживания россиян было обнаружено 16 граммов синтетического наркотического средства «Альфа-PVP».

Вину подсудимые не признали, ссылаясь на то, что наркотические средства были подброшены сотрудниками полиции. На суде молодые люди сообщили о давлении и угрозах со стороны грузинских правоохранителей, пишет портал Port.

По его данным, Зиновкина, в частности, указала на слежку за ней до задержания и угрозы изнасилованием от одного из оперативников. Также было отмечено, что матери активистки отказали во въезде в Грузию для посещения дочери в СИЗО.

В ответ на оглашенный приговор Зиновкина и Грибуль объявили о начале голодовки.

В начале сентября Тбилисский городской суд также приговорил к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в наркопреступлениях гражданина России Антона Чечина. Он отрицает свою вину, заявляя о политической мотивации уголовного преследования. Задержание россиянина произошло в конце прошлого года во время массовых протестов в Тбилиси, вызванных решением правительства отложить подачу заявки на членство в ЕС до 2028 года. Чечин принимал в акциях активное участие.