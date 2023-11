Два человека погибли, не менее семи пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Об этом сообщили израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» (Magen David Adom, MDA) и местные СМИ со ссылкой на полицию.

«Врачи скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть 24-летней женщины и эвакуируют 8 пострадавших в больницы “Шаарей цедек” и “Хадасса эйн-Карем”», — говорится в сообщении службы MDA, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Издания The Times of Israel и The Jerusalem Post (JPost) позже сообщили, ссылаясь на полицию, что число жертв возросло до двух — от полученных ранений в больнице скончался мужчина в возрасте 73 лет.

По данным JPost, состояние одного человека оценивается как критическое, трое получили серьезные ранения, состояние еще троих человек оценивается как легкой или средней степени тяжести.

В полиции Израиля сообщили, что двое подозреваемых в стрельбе были «нейтрализованы на месте». Согласно заявлению правоохранителей, сообщения о стрельбе поступили утром, в 07:40 по местному времени (08:40 мск).

«Два террориста прибыли на место происшествия в автомобиле, вооруженные огнестрельным оружием, и открыли огонь по гражданским лицам на автобусной остановке. Они впоследствии были нейтрализованы силами безопасности и находившимся поблизости гражданским лицом», — сказано в сообщении полиции в соцсети X.

Полиция оцепила место происшествия и начала поисковую операцию с целью «исключить каких-либо дополнительных подозреваемых».