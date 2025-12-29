В Ингушетии суд впервые признал виновным в клевете мужчину, который вскоре после свадьбы выгнал молодую жену, заявив, что она якобы не девственница. Об этом написала «Российская газета», пояснив, что обычно в таких случаях судьба кавказской девушки бывает сломана и от нее отказываются даже родные.

Имена участников дела в статье не приводятся, потерпевшую условно называют Лейлой. Выпускница вуза в свои 22 года была выдана замуж за 52-летнего «состоятельного предпринимателя» из Назрани, которого видела до этого всего пару раз. О браке по традиции договорились родственники с обеих сторон, пышную свадьбу сыграли летом.

Однако на третий день после торжества девушку вернули родителям — как выразилась ее адвоката Елена Мисалова, муж «просто как собачонку высадил у ворот».

Как оказалось, бизнесмен заставил молодую жену пройти осмотр у гинеколога в соседнем регионе, чтобы выяснить, хранила ли она девственность до свадьбы или сделала операцию по восстановлению плевы. В выданной врачом справке говорилось, что девушка ранее не вела половую жизнь, однако муж оклеветал ее перед своими родственниками и отвез к дому ее семьи.

Газета отмечает, что родители девушки пользуются уважением в республике, отец участвовал в военной операции на Украине и вернулся героем. Они решили защитить честь дочери в суде. Мать написала заявление в полицию, обвинив назранского предпринимателя в клевете, а судмедэкспертиза подтвердила результат гинекологического осмотра и заключила, что девушка и после замужества осталась девственницей.

Привлеченный ответчиком муж в ходе слушаний изменил свои первоначальные показания. Он перестал обвинять жену в добрачной связи и объяснил отказ от нее тем, что ему не понравился характер новобрачной.

В результате суд признал мужчину виновным в клевете и оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

«К счастью, родители и многочисленные родственники Лейлы не побоялись огласки и <…> защитили честь девушки в суде, тем самым создав прецедент. Ведь, как правило, такие случаи на Кавказе стыдливо замалчиваются, а невеста, даже если она безвинна, становится изгоем», — пишет «РГ».

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что в исламе и православии «по всем основным традиционным ценностям все совпадает», а также отметил, что в мусульманских странах «много очень жестких законов по защите их, и по сути наших общих, традиционных ценностей».

Кроме того, Путин назвал «очень хорошей традицией» народов Кавказа женить и выдавать замуж своих детей «в достаточно раннем возрасте».

«Это реально правильно. Надо бы брать с них пример. <…> У [главы Чечни] Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходят замуж и женятся в довольно раннем возрасте. <…> Это очень здорово», — похвалил глава государства.

Чеченский лидер в ответ написал в телеграм-канале, что воспринимает эти слова Путина как высокую оценку жизненного пути Кадыровых и «традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа».