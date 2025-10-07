Представитель Совета по целесообразности Ирана (орган, который разрешает конфликты между ветвями властей. — Прим. RTVI) Мохаммадреза Бахонар заявил, что сейчас в стране «нет необходимости» в законе, обязывающем женщин носить хиджаб, пишет KhabarOnline. Он добавил, что тех, кого по тем или иным причинам оштрафуют, могут сообщить о нарушении своих прав по специальному телефону.

«Речь идет о решениях государственной системы. На данный момент вся система убеждена в том, что закон об обязательном ношении хиджаба не нужен», — приводит Khabar Online слова Бахонар.

Политик добавил, что у всех стран есть свои обычаи, касающиеся одежды, и их нужно уважать. По его словам, некоторые люди в Иране до сих пор стремятся полностью запретить женщинам ходить без хиджаба, однако правительство стремится учитывать голоса всех граждан, а не отдельной группы людей.

Слова Бахонара о том, что правительство собирается смягчить закон, вызвали волну негатива в консервативной среде. Издание Iran International пишет, что политик специально сделал это заявление, чтобы сдержать недовольство населения на фоне новых санкций ООН. Официальные лица пока не давали комментариев по поводу заявления политика — остается неизвестным, последуют ли за словами Бахонара изменения в законодательстве.

Тем не менее заявления называют революционными для внутренней политики Ирана. В ноябре 2024 года правительство страны объявило о планах открыть центры «лечения» женщин, которые отказались носить хиджаб. Глава Департамента женщин и семьи в Тегеране Мехри Талеби Дарестани говорила, что клиники предоставят «научное и психологическое лечение» стремления к снятию хиджаба.

В декабре того же года в стране вступил в силу закон «О поддержке семьи посредством продвижения культуры целомудрия и хиджаба». Он предусматривал наказание для женщин старше 12 лет, которые отказываются носить хиджаб.

Нарушением считалось появление без головного убора в интернете и «пропаганда наготы». В соответствии с законом, нарушители могли получить крупный штраф или попасть в тюрьму на срок до 15 лет. Однако спустя несколько дней власти решили отложить вступление закона в силу, так как побоялись новой волны массовых протестов.

В 2022 году местные СМИ писали, что на кладбищах в Тегераны замазывают фотографии на надгробии, если на ней женщина без хиджаба. Если платок «неправильно» покрывал голову, фотографию также заливали белой краской.

В сентябре 2022 года в стране вспыхнули массовые протесты смерти Махсы Амини. Девушку арестовали за неправильное ношение хиджаба, после чего у нее случился сердечный приступ в полицейском участке. Амини перевели в больницу, где она скончалась. Сокамерницы девушки утверждают, что полицейские избивали ее, что и стало причиной смерти.

В марте 2025 года спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что правительство упразднило полицию нравов, которая следила за ношением хиджаба на улицах Ирана.